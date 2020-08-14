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  4. Sancaktepe Belediye Başkan Yardımcısı Yüksel Çelik “Aksaray Özel İdare Genel Sekreterliğine” atandı

Sancaktepe Belediye Başkan Yardımcısı Yüksel Çelik “Aksaray Özel İdare Genel Sekreterliğine” atandı

İSTANBUL HABERLERİ  | 14.08.2020 09:50 | Son Güncelleme

İstanbul Sancaktepe Belediyesinde Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Yüksel Çelik, Aksaray İl özel İdaresi Genel Sekreterliği görevine atandı.1997’de Samandıra Belediyesi’nde Yazı işleri Müdürü olarak göreve başlayan daha sonra Samandıra,Yenidoğan ve Sarıgazi beldelerinin birleşmesi ile birlikte 2009 yılından itibaren Sancaktepe Belediyesi’nde sırasıyla Yazı işleri ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü görevlerini başarıyla yürüten Çelik, ardından Sancaktepe Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevini sürdürüyorduKamu yönetimi mezunu olup, yüksek lisansını İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde tamamlayan Yüksel Çelik, 23 yıllık belediyecilik görevinin ardından asaleten Aksaray İl Özel İdaresi Genel Sekreterlik görevine atandı.

İstanbul Sancaktepe Belediyesinde Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Yüksel Çelik, Aksaray İl özel İdaresi Genel Sekreterliği görevine atandı.
1997’de Samandıra Belediyesi’nde Yazı işleri Müdürü olarak göreve başlayan daha sonra Samandıra,Yenidoğan ve Sarıgazi beldelerinin birleşmesi ile birlikte 2009 yılından itibaren Sancaktepe Belediyesi’nde sırasıyla Yazı işleri ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü görevlerini başarıyla yürüten Çelik, ardından Sancaktepe Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevini sürdürüyordu
Kamu yönetimi mezunu olup, yüksek lisansını İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde tamamlayan Yüksel Çelik, 23 yıllık belediyecilik görevinin ardından asaleten Aksaray İl Özel İdaresi Genel Sekreterlik görevine atandı.

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