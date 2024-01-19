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Sancaktepe'de 3 iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

AA AA
19.01.2024 13:58 | Son Güncelleme:
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Sancaktepe'de, şüpheli hareketlerde bulunup kaçması üzerine yakalanan kişi, 3 iş yerinden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, hırsızlık olaylarının aydınlatılması ve genel asayişin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmada, Sarıgazi Mahallesi'ndeki bir caminin önünde şüpheli hareketlerde bulunarak kaçmaya başlayan kişi yakalandı.

Yapılan incelemede M.M.K'nin, İnönü Mahallesi'ndeki bir kuyumcudan 50 bin lira değerinde altın bilezik, Atatürk Mahallesi'nde bir kafeden içerisinde 1500 lira bulunan kumbara ve Eyüpsultan Mahallesi'nde de bir marketten 4 bin lira değerinde gıda malzemesi çaldığı belirlendi.

Bu suçlardan arandığı anlaşılan şüpheli, gözaltına alındı. M.M.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede "iş yerinden ve kurumdan hırsızlık" suçlarından tutuklandı.

Bu arada, M.M.K'nin yaptığı hırsızlıklar, iş yerlerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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İstanbul hırsızlık

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