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  4. Sancaktepe’de dereye akan atıklar bölgeyi ağır koku altında bıraktı

Sancaktepe’de dereye akan atıklar bölgeyi ağır koku altında bıraktı

04.10.2023 10:44 | Son Güncelleme:
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Sancaktepe’de sanayi bölgesindeki fabrikalardan dereye salınan atıkların kokusu üç mahalleyi etkisi altına aldı.

Sancaktepe’de dereye akan atıklar bölgeyi ağır koku altında bıraktı

İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde sanayi bölgesindeki fabrikalardan derelere karışan atıklar bölgede ağır kokuya yol açtı. Vatandaşlar ağır kokunun etkisi altında kaldıklarını ifade ederken, İSKİ’nin denetimindeki dere yataklarından akan fabrika atıkları kameralara yansıdı.

Bölgedeki fabrikalardan bırakılan atıkların derelerdeki sulara karışması nedeniyle üç mahallenin ağır koku altında kaldığını belirten ilçe sakinleri, kimyasal ve zehirli olduğunu düşündükleri atıklar nedeniyle İSKİ’yi aramalarına rağmen şikayetlerine cevap alamadıklarını ileri sürdü.

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