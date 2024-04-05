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  4. Sancaktepe'de düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaşamını yitirdi

Sancaktepe'de düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaşamını yitirdi

AA AA
05.04.2024 07:26
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Sancaktepe'de düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.

Sancaktepe'de düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaşamını yitirdi

Atatürk Mahallesi Çağdaş Sokak'ta 34 KGA 031 plakalı otomobilinden inmek üzere olan Mesut A, kimlikleri henüz belirlenemeyen kişilerce silahlı saldırıya uğradı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, Mesut A'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Emniyet ekipleri, sokağın giriş ve çıkışlarını kapattı.

Olay yeri inceleme ekipleri, bölgede çok sayıda boş kovan buldu.

Mesut A'nın cansız bedeni İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna konuldu, aracı çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Sancaktepe silahlı saldırı

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