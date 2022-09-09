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Sancaktepe'de eşini taciz ettiğini öne sürdüğü kişiye minibüsle çarpan şüpheli tutuklandı

09.09.2022 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sancaktepe'de eşini taciz ettiği iddiasıyla minibüsle çarptığı kişiyi ağır yaralayan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Safa Mahallesi Mevlana Caddesi'nde bir kişiye minibüsün çarptığı bilgisi üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine gitti.

Araç altında kalan ve ağır yaralanan N.A. bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek çalışma başlatan polis, F.Y. adlı kadının ifadesine başvurdu.

F.Y, yaralanan N.A'nın kendisine olay günü ve daha öncesinde tacizde bulunduğunu iddia ederek bu durumu eşine söylediğini ifade etti. Bunun üzerine F.Y’nin eşi Ö.Y. de gözaltına alındı.

Yapılan çalışmada şüpheli Ö.Y'nin kasıtlı olarak araçla N.A'ya çarptığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.Y. ve eşi Ö.Y. adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Ö.Y, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, F. Y. adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Bu arada olay anı çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde F.Y'nin yanında bulunan N.A'ya hızla gelen bir minibüsün çarpma anı ve sonrasında yaşanan koşuşturmaca yer alıyor.

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