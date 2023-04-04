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  4. Sancaktepe’de hastane yöneticisine kanlı infaz: Defalarca ateş açtı

Sancaktepe’de hastane yöneticisine kanlı infaz: Defalarca ateş açtı

04.04.2023 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sancaktepe’de sabah saatlerinde işe gitmek için evinden çıkan Mehmet Işık, kendisini takip eden bir şahıs tarafından sokak ortasında sırtından ve kafasından vuruldu.

8 el ateş eden saldırgan olay yerinden kaçarken kurşunların hedefi olan Işık, hayatını kaybetti.

Olay Sancaktepe’de dün sabah 06.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre özel bir hastanede idari yönetici olan 37 yaşındaki Mehmet Işık sabahın erken saatlerinde işe gitmek üzere evinden çıktı. Işık, servis aracına giderken sokak üzerinde pusu kurarak bekleyen kimliği belirsiz şahıs tarafından başından ve sırtından vurularak öldürüldü. Katil zanlısı şahıs tabancasıyla Mehmet Işık’a 8 el ateş ettikten sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri geldi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kafasından ve sırtından vurulan Mehmet Işık’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Mehmet Işık’ın cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken polis ekipleri firari katil zanlısını yakalama çalışması başlattı.

Olay sonrası konuşan Mehmet Işık’ın iş arkadaşı Çetin Aykut, "Mehmet Bey çok iyi bir insandı. Beni iş yerine sokan kişiydi. Sabah erken saatlerde evden çıktım servise doğru gittim, o da arkamdan geliyordu. Sonra Mehmet Bey’i vurdular dediler. Ben zaten servise binerken silah seslerini duymuştum ama havaya ateş ettiklerini zannettim. Sonra ben olay yerine gittim, Mehmet Bey çoktan vefat etmişti" dedi.

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