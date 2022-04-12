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Sancaktepe'de kıraathaneye kumar operasyonu düzenlendi

12.04.2022 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sancaktepe'de kıraathaneye kumar operasyonu düzenlendi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sancaktepe'de kıraathanede kumar oynadığı belirlenen 7 kişi ile bu kişilere yer temin ettiği tespit edilen iş yeri yetkilisine cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Veysel Karani Mahallesi'nde bir kıraathanede kumar oynatıldığı bilgisi üzerine inceleme başlatıldı.

İş yerine sabaha karşı yapılan baskında 7 kişi kumar oynarken yakalandı. Yapılan aramada, okey taşları ve iskambil kağıtları ile kumardan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 440 lira ele geçirildi.

Kumar oynadığı tespit edilen 7 kişi hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında toplam 12 bin 733 lira ceza uygulandı.

İş yeri yetkilisi E.A. hakkında ise "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem yapıldı.

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