YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Sancaktepe’de kumar baskını: kumar makinesi ile 6 bin 210 TL ele geçirildi

Sancaktepe’de kumar baskını: kumar makinesi ile 6 bin 210 TL ele geçirildi

20.01.2023 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sancaktepe’de polis ekipleri kumar oynatıldığı ihbarı üzerine bir işyerine baskın yaptı. Baskında bir adet şans oyunu ve 6 bin 210 TL ele geçirildi.

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, “Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama" suçu ile ilgili şüphelilerin yakalanması ve olayların aydınlatılarak suçların önlenmesine yönelik Sancaktepe ilçesinde yapılan çalışmalarda, geçtiğimiz Perşembe günü saat 22.10 sıralarında Sancaktepe ilçesi Atatürk Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir işyerinde kumar oynanması için yer ve imkân sağlandığı bilgisini alan ekipler, belirlenen adrese gitti.

Yapılan incelemelerde işyeri yetkilisi S.B. isimli şahıs yakalandı. İşyeri içerisinde bir adet şans oyunu kumar makinesi olduğu görülürken, kumar makinesi ve içerisinde bulunan 6 bin 210 TL ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Öte yandan, konu ile ilgili yakalanan S.B.’ye yönelik adli işlem başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Park halindeki lüks otomobil alev topuna döndüPark halindeki lüks otomobil alev topuna döndü
Tokat'ta komşusu tarafından silahla vurulan kişi öldüTokat'ta komşusu tarafından silahla vurulan kişi öldü
Tekirdağ'da kaçak içki ele geçirilen evlerdeki 2 zanlı gözaltına alındıTekirdağ'da kaçak içki ele geçirilen evlerdeki 2 zanlı gözaltına alındı
Anahtar Kelimeler:
Sancaktepe

İstanbul Namaz Vakitleri 20 Ocak Cuma

İmsak
06:48
Sabah
08:18
Öğle
13:20
İkindi
15:49
Akşam
18:12
Yatsı
19:36
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Flaş fırsat: Puma ayakkabıda 500 TL indirim!

Flaş fırsat: Puma ayakkabıda 500 TL indirim!

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.