YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Sancaktepe'de otomobil taksiye ve elektrik direğine çarptı, bölgede kısa süre elektrik kesildi

Sancaktepe'de otomobil taksiye ve elektrik direğine çarptı, bölgede kısa süre elektrik kesildi

12.04.2022 06:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sancaktepe'de otomobil taksiye ve elektrik direğine çarptı, bölgede kısa süre elektrik kesildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sancaktepe'de bir otomobil, taksiyle çarpıştıktan sonra elektrik direğine çarptı. Ekipler, zarar gören direği onarmak için bölgede kısa süreliğine elektriği kesti.

Alınan bilgiye göre, Akpınar Mahallesi Kanuni Caddesi üzerinde seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 CEA 136 plakalı otomobil, 34 TCF 56 plakalı taksiyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil kaldırımdaki elektrik direğine çarptı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobil sürücüsü ve taksi sürücüsünün yara almadan atlattığı kazada araçlarda maddi hasar oluştu.

Otomobilin çarptığı elektrik direğinin zarar görmesi üzerine bölgeye elektrik ekipleri sevk edildi. Ekipler, zarar gören direği onarmak için kazanın yaşandığı bölgede elektriği kesti. Yapılan onarımın ardından mahalleye tekrar elektrik verildi.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hava kirliliğini yapay zeka ile hesaplayacaklarHava kirliliğini yapay zeka ile hesaplayacaklar
Kuafördeki kavga ihbarına giden polisler pastalı sürprizle karşılaştıKuafördeki kavga ihbarına giden polisler pastalı sürprizle karşılaştı
Bursaspor-Kocaelispor maçının ardındanBursaspor-Kocaelispor maçının ardından
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Sancaktepe İstanbul

İstanbul Namaz Vakitleri 12 Nisan Salı

İmsak
04:53
Sabah
06:23
Öğle
13:10
İkindi
16:51
Akşam
19:47
Yatsı
21:11
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İfşa olmuştu! Boşanma davasında bakın ne dedi

İfşa olmuştu! Boşanma davasında bakın ne dedi

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.