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Sancaktepe’de parklar 65 yaş üstü vatandaşlar için dezenfekte edildi

İSTANBUL HABERLERİ  | 17.05.2020 12:53 | Son Güncelleme

Sancaktepe Belediyesi, parklarda ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması başlattı.

Sancaktepe Belediyesi, parklarda ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması başlattı. Korona virüse karşı evlerinden dışarı çıkamayan yaşlı vatandaşlar, dezenfekte edilen parklarda saatlerce dinlenip hasret giderdi.
Korona virüs salgınına karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan normalleşme takvimi kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlar 17 Mayıs Pazar günü saat 12.00-18.00 arasında sokağa çıktılar. Düzenleme ile vatandaşlar, ikametgahlarından yürüme mesafesindeki parklara, yeşil alanlara yöneldiler. Sancaktepe Belediyesi de sokağa çıkma serbestliği getirilen yaşlı vatandaşlar için hazırlıklarını tamamladı. Belediye Başkanı Şeyma Döğücü’nün talimatıyla ilçe genelindeki parklar ile yeşil alanlarda ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları tamamlandı. 65 yaş üstü vatandaşlar Rıza Çalımbay Parkı’nda yürüyüş ve spor yaptılar. Yaşlılar, sokağa çıkma izinlerinde sosyal mesafeyi koruyarak banklarda, kamelyalarda sohbet ettiler.
65 yaş ve üstü vatandaşlar için parkları dezenfekte ettiklerini belirten Veterinerlik Müdürlüğü İdari Şefi Derviş Kollik, "Sancaktepe Belediyesi olarak Belediye Başkanımız Şeyma Döğücü’nün talimatları üzerine parklarımızı ve yeşil alanlarımızı dezenfekte ederek ilaçladık. Yaşlılarımızı büyüklerimizi önemsiyoruz. Onların sağlığı bizler için önemli bugün burada güzel vakit geçiriliyorlar oldukça mutluyuz” diye konuştu.

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