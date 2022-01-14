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Sancaktepe'de tır ile çarpışan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı

14.01.2022 06:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sancaktepe'de tır ile çarpışan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı

İSTANBUL (AA) – Sancaktepe'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu Sancaktepe Paşaköy mevkisi Edirne istikametinde ilerleyen Serkan Hançer yönetimindeki 34 DGS 631 plakalı otomobil, Şahin D. idaresindeki 21 ACF 318 dorse plakalı tır ile çarpıştı.

Sürücü Hançer ile beraberinde bulunan ancak kimliği öğrenilemeyen bir kadın otomobilde sıkıştı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri otoyolda güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yaralıları sıkıştıkları otomobilden çıkardı.

Ağır yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Otomobil çekici yardımıyla kaldırılırken, otoyolda trafik bir süre kontrollü sağlandı.

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trafik kazası Sancaktepe

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