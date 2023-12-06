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SANDIK KOKUSU 1. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE! Sandık Kokusu dizisi ilk bölümde neler olacak? İşte konusu ve oyuncuları

06.12.2023 18:51 | Son Güncelleme:
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Sandık Kokusu 1. bölüm izleme ekranına dair araştırmalar yoğunluk kazandı. 6 Aralık 2023 Çarşamba akşamı yayın hayatına merhaba diyecek olan Sandık Kokusu dizisi Show TV ekranlarında yayınlanıyor. Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi isimlerin başrollerini paylaştığı diziyi izlemek isteyenler ilk bölüme izleme ekranına ulaşmak istiyor. Peki, Sandık Kokusu ilk bölümde neler olacak? Sandık Kokusu konusu nedir, oyuncuları kimler?

Sandık Kokusu yeni bölüm izleme ekranı merak ediliyor. Show Tv'nin yeni sezon dizilerinde Sandık Kokusu'nun oyuncuları arasında birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor. Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Nezaket Coşkun oturuyor. Peki, Sandık Kokusu dizisinin hikayesi nedir? İşte detaylı bilgiler...

SANDIK KOKUSU YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Sandık Kokusu dizisi 6 Aralık 2023 Çarşamba akşamı saat 20.00'da ekranlara gelecek.

sandık kokusu kapak

SANDIK KOKUSU KONUSU

Sandık Kokusu, üç çocuk annesi Karsu'nun yaşadığı büyük bir travma sonrası Adana'dan İstanbul'a gelişi ve hayata yeniden tutunma hikayesini etkileyici bir anlatımla izleyiciyte aktaracak.

sandık kokusu 1. bölüm

Aile olabilmenin, geçmişten gelen yüklere rağmen özgürleşebilmenin zorlu yolculuğu ve karakterlerin mücadelesi izleyiciyi ekran başına kilitleyecek.

SANDIK KOKUSU OYUNCULARI

Sandık Kokusu dizisinin oyuncuları arasında, Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger, Necip Memili, Kayhan Açıkgöz, Seda Türkmen, Ergun Kuyucu, Şahin Sancak ve Levent Can gibi isimler yer almaktadır.

sandık kokusu ilk bölüm

SANDIK KOKUSU 1. BÖLÜM İZLE!

Sandık Kokusu dizisi Show Tv ekranlarının yanı sıra Show Tv'nin resmi internet veya YouTube sayfası üzerinden izlenebilmektedir.

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