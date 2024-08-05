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  4. Sandık Kokusu'nda rol alan usta oyuncu yoğun bakımdaydı! Sema Çeyrekbaşı hayatını kaybetti

Sandık Kokusu'nda rol alan usta oyuncu yoğun bakımdaydı! Sema Çeyrekbaşı hayatını kaybetti

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
05.08.2024 15:07
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Usta tiyatro ve dizi-sinema oyuncusu Sema Çeyrekbaşı 73 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir yoğun bakımda olan usta oyuncuya dair acı haberi Oyuncular Sendikası sosyal medya hesabından duyurdu.

Sandık Kokusu'nda rol alan usta oyuncu yoğun bakımdaydı! Sema Çeyrekbaşı hayatını kaybetti

Geçtiğimiz sezon hem Kendi Düşen Ağlamaz hem de Sandık Kokusu dizilerinde rol alan, birçok dizi ve sinema filminde önemli karakterlere hayat veren, Devlet Tiyatrosu sanatçısı usta oyuncu Sema Çeyrekbaşı'nan üzen haber geldi.

SEMA ÇEYREKBAŞI'NIN HASTALIĞI

73 yaşındaki usta oyuncunun beyne pıhtı atması sonucu yoğun bakıma kaldırılmıştı.

Usta oyuncudan günler sonra acı haber geldi. Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Devlet Tiyatrosu sanatçısı, tüm müdahalelere rağmen maalesef kurtarılamadı.

Acı haberi veren Oyuncular Sendikası resmi sosyal medya hesabından "Değerli meslektaşımız Sema Çeyrekbaşı hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun" şeklinde bir açıklamada bulundu.

Ekran Alıntısı

SEMA ÇEYREKBAŞIOĞLU KİMDİR?

Türk tiyatro ve sinema oyuncusu Sema Çeyrekbaşıoğlu 1951'de, İzmir'de doğdu. Babası diplomat Fikret Çeyrekbaşı, annesi Sevim Şınık'tır. Türkiye'de kadın hareketinin öncü isimlerinden Latife Bekir Çeyrekbaşı'nın torunudur.

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İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda birçok oyunda rol aldı. 1993-1994 sezonunda kurumda Sanat Yönetmeni olarak görev yaptı.

2007'de Inishmaan'ın Sakatı oyunundaki rolü ile 11. Afife Tiyatro Ödülleri "Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu" Ödülü'ne, 2011'de, Temiz Ev oyunundaki rolü ile 15. Afife Tiyatro Ödülleri'nde Yılın En Başarılı Yardımcı Kadın Oyuncusu" Ödülü'ne, 16. Sadri Alışık Ödülleri'nde Komedi ya da Müzikal Dalında Yardımcı Rolde Yılın En İyi Kadın Oyuncusu Ödülü'ne değer görüldü.

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Anahtar Kelimeler:
sandık kokusu
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