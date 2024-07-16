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Sandık Kokusu'nun yıldızı Sema Çeyrekbaşı'ndan üzen haber! Yoğun bakıma kaldırıldı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
16.07.2024 11:44
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Geçtiğimiz sezon hem Kendi Düşen Ağlamaz hem de Sandık Kokusu dizilerinde rol alan, birçok dizi ve sinema filminde önemli karakterlere hayat veren, Devlet Tiyatrosu sanatçısı Sema Çeyrekbaşı'nan üzen haber geldi. Usta oyuncunun yoğun bakıma kaldırıldığı ortaya çıktı.

Sandık Kokusu'nun yıldızı Sema Çeyrekbaşı'ndan üzen haber! Yoğun bakıma kaldırıldı

Son dönemde birçok başarılı projede yer alan Sema Çeyrekbaşı'nan üzen haber geldi. Geçtiğimiz sezon hem Kendi Düşen Ağlamaz hem de Sandık Kokusu dizilerinde izlediğimiz Sema Çeyrekbaşı'nın apar topar hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

TemizMagazin'de yer alan habere göre; 73 yaşındaki usta oyuncunun beyne pıhtı atması sonucu yoğun bakımda olduğu ortaya çıktı.

SEMA ÇEYREKBAŞIOĞLU KİMDİR?

Türk tiyatro ve sinema oyuncusu Sema Çeyrekbaşıoğlu 1951'de, İzmir'de doğdu. Babası diplomat Fikret Çeyrekbaşı, annesi Sevim Şınık'tır. Türkiye'de kadın hareketinin öncü isimlerinden Latife Bekir Çeyrekbaşı'nın torunudur.

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İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda birçok oyunda rol aldı. 1993-1994 sezonunda kurumda Sanat Yönetmeni olarak görev yaptı.

2007'de Inishmaan'ın Sakatı oyunundaki rolü ile 11. Afife Tiyatro Ödülleri "Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu" Ödülü'ne, 2011'de, Temiz Ev oyunundaki rolü ile 15. Afife Tiyatro Ödülleri'nde Yılın En Başarılı Yardımcı Kadın Oyuncusu" Ödülü'ne, 16. Sadri Alışık Ödülleri'nde Komedi ya da Müzikal Dalında Yardımcı Rolde Yılın En İyi Kadın Oyuncusu Ödülü'ne değer görüldü.

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Ayrıca, Kuyucaklı Yusuf, Kadının Adı Yok, Sinyora Enrica ile İtalyan Olmak gibi Türk sinemasının önemli filmlerinde de rol almıştır.

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Anahtar Kelimeler:
Kendi Düşen Ağlamaz sandık kokusu
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