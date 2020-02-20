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Sandıkçı: “Bilinçli nesil ve sağlıklı gelecek için çalışıyoruz”

SAMSUN HABERLERİ  | 20.02.2020 16:20 | Son Güncelleme

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Ülkemiz için, ailemiz için, kendimiz için sürekli eğitim, sürekli yenilik, sürekli değişim içinde olmalıyız.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Ülkemiz için, ailemiz için, kendimiz için sürekli eğitim, sürekli yenilik, sürekli değişim içinde olmalıyız. Bilinçli nesil, sağlıklı gelecek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz” dedi.
Canik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, “Bilinçli Nesil, Sağlıklı Gelecek Projesi” kapsamında Zübeyde Hanım Konağı, Hatice Hanım Konağı, Şehit Ayşe Aykaç Hanım Konağı, 8 Mart Şehit Sevgi Yeşilyurt Aile Okulu ve Eğitim Merkezi, Canik Kültür Merkezi, Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi ve Şehit İlhan Varank Eğitim Merkezinde her hafta alanında uzman bir eğitimci eşliğinde, eğitim, sağlık, aile, çocuk gelişimi, iletişim, toplumsal olaylar gibi birçok konuda kursiyerlere, öğrencilere ve öğrenci velilerine yönelik eğitim seminerleri düzenlenerek ailelerin ve çocukların gelişimine katkı sağlanıyor.

"Gelişim için, önceliğimiz eğitim"
Gençleri geleceğe hazırlamak, toplumsal ve sosyal konularda aileleri bilinçlendirmek için gerekli tüm çalışmaların içinde olduklarını belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Eğitimli anne, eğitimli baba, eğitimli gençlik, dolayısıyla eğitimli bir toplumu meydana getiriyor. Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan kurtarmak, sanata ve spora yönelmelerini sağlamak, sağlıklı toplum, toplumda dostluk, dayanışma ve güven duygusunu pekiştirmek, boş zamanların verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak için değişik branşlardaki eğitimlerimiz, seminerlerimiz, konferanslarımız belediyemizin kültür merkezlerinde, hanım konaklarında, spor tesislerinde ve diğer tesislerde devam ediyor. Ülkemiz için, ailemiz için, kendimiz için sürekli eğitim, sürekli yenilik, sürekli değişim içinde olmalıyız. Bilinçli nesil, sağlıklı gelecek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz” dedi.

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