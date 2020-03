Sandıkçı: “Geleceğimizi israf etmeyelim”

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “İsraf ettiğimiz her bir kaynağımız, özellikle zamanımız, bizim milli servetimizdir. Bu noktada bir bilinç oluşturmak ve israfı engellemek zorundayız” dedi.

Canik Belediyesi, Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği, Samsun Yıldız Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü, Canik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü birlikte “İsraf Etme İkram Et” projesi kapsamında eğitim seminerleri düzenliyor.

“İsraf Etme İkram Et” projesi kapsamında düzenlenecek seminerlerin açılışı Canik Kültür Merkezi’nde yapıldı. Projeye öncülük yapacak öğrencilerin katıldığı açılış programına Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar, Yıldız Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Başkanı Ahmet Muştu, Ak Parti Canik İlçe Başkanı Mahmut Gençay, Muhtarlar, öğretmenler ve projeye öncülük edecek öğrenciler katıldı.

“İsraf Etme İkram Et” projesinin öneminden bahseden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı salondaki gençlere, “Canik Belediyesi olarak göreve başladığımız günden beri eğitime destek vermeye devam ediyoruz. Siz gençleri her alanda desteklemek durumundayız. Çünkü sizler bizlerin geleceğisiniz. On yıl, on beş yıl sonra sizlerin içinden kimileriniz Milli Eğitim Müdürü, kimileriniz Belediye Başkanı, kimileriniz Milletvekili, Cumhurbaşkanı olmaya namzet adaylarımızsınız, değerlerimizsiniz. Bu anlamda şu anda görevde olan bizler, sizleri en iyi şekilde yarınlara hazırlamak zorundayız. Bizler bu bilinçle hareket etmek için bu programları tertip ediyoruz. Şunu ifade etmek istiyorum. Belki şuan yaş itibariyle günümüzde cereyan eden olayları, serüvenleri takip edememiş olabilirsiniz veya uygulamakta zorlanıyor olabilirsiniz. Ama şunu iyi bilin ki değerli gençler on yıl sonra, on beş yıl sonra Türkiye’yi idare edecek olan sizler bugünkünden çok daha zor bir Türkiye idare edeceksiniz. Dünya şartları çok daha çetin bir hal alacak. Dolayısıyla sizler her anlamda kendinizi yetiştirmiş ve donanımlı olmak durumundasınız. Yani bizlerin çok çok üzerinde bir donanımla, liyakatle bu koltuklarda olmak zorundasınız.”