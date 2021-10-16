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Sanem Çelik’in meslek hayatını kökünden değiştiren o talihsiz olay neydi?

16.10.2021 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir zamanlara Kara Melek dizisiyle damga vuran Sanem Çelik, yaşadığı bir olayla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. O olaydan sonra Sanem Çelik’in kariyer değişimi ve yaşadıkları herkesi çok şaşırttı.

Sanem Çelik’in meslek hayatını kökünden değiştiren o talihsiz olay neydi?

Sanem Çelik, 2000’li yılların aranan başrol kadın oyuncusuydu. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Ana Sanat Dalı Tiyatro Bölümü’nden mezun olduktan sonra ilk kez Yaban filmiyle seyirci karşısına çıktı. Bu filmle beraber 10 yıllık muhteşem bir kariyerin kapısını aralamış oldu. Film festivallerinden ödüller aldı, reklamlar çekti, müzikallerde dans etti ver hatta Volkswagen Polo Bayanlar Kupası Otomobil Pist Yarışında Castrol pilotu olarak üçüncülük ödülü bile aldı. Kara Melek dizisi ile zirveye oturdu. Ve hemen ardından en büyük projesi olan Aliye dizisinin teklifi geldi.

HER NE OLDUYSA BU PROJEDEN SONRA OLDU

Diziyi dönemin en ünlü yönetmenlerinden Kudret Sabancı yönetiyordu. Kudret Sabancı, zihinlerimize Mahallenin Muhtarları Şirin karakteriyle kazınan oyuncu Esra Akkaya ile evliydi.

Dizi çekimleri keyifle devam ederken 2006 yılının Mart ayında gece yarısı çekilen bir fotoğraf gündeme bomba gibi düştü. Aliye dizisinin başrolü Sanem Çelik ve yönetmeni Kudret Sabancı bir arabanın içinde öpüşürken görüntülenmişlerdi. Akabininde taraflar magazine bir sürü açıklamada bulundu. Sanem Çelik aslında birlikte olmadıklarını sadece o akşam bir yemek yediklerini ifade etse de görüntüler ortadaydı. Esra Akkaya bu olayın hemen ardından Kudret Sabancı’dan boşandı.

Sanem Çelik’in meslek hayatını kökünden değiştiren o talihsiz olay neydi?

SANEM ÇELİK SONRA NE YAPTI?

Sanem Çelik yaptığı açıklamadan sonra bir daha ortalarda görünmedi. Dizi çekimlerinin bitmesini bekledi. Final bölümü yayınlanır yayınlanmaz temelli olarak Los Angeles’a taşındı. Ve burada oluşturduğu, 10 yıl emek vererek zirveye taşıdığı kariyerini bir gecelik hatayla yok etmiş oldu. Uzun yıllar sonra bu olay unutulduğu için Türkiye’ye dönen Sanem Çelik Bir Litre Gözyaşı dizisinde oynadı ancak dizi istenilen reytingi elde edemedi. Şimdilerde ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yer alıyor ancak eski popüler kariyer hayatı onun için çok geride kalmış oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi İstanbul Sanem Çelik
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