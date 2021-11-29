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Sanko Enerji Grubu, Mut Osman Nuri Yalman Anadolu Lisesi'ne robotik kodlama sınıfı yaptırdı

29.11.2021 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sanko Enerji Grubu, Mut Osman Nuri Yalman Anadolu Lisesi'ne robotik kodlama sınıfı yaptırdı

Sanko Enerji Grubu, Mersin'in Mut ilçesindeki Osman Nuri Yalman Anadolu Lisesi'ne robotik kodlama sınıfı yaptırdı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sınıftaki robotik kodlama malzemeleri, bilgisayar ve robotik cihazların temininin yanı sıra sınıfın mimari konsepti de özgün olarak Sanko Enerji Grubu tarafından gerçekleştirildi.

Yapımı tamamlanan sınıf, Sanko Enerji Grubu Akyel-1, Akyel-2 ve Hilal-2 rüzgar enerji santralleri yöneticisi Ali Bayındır tarafından okula teslim edildi.

Ara tatil sonrası okula dönen öğrenciler, proje sayesinde yeni robotik kodlama sınıflarında öğretmenleriyle birlikte çalışmaya başladı. Okul yöneticileri, gösterdikleri özen ve verdikleri emek için Sanko Enerji Grubuna teşekkür etti.

Geleceğin dünyasında var olabilmek için tüm çalışmalarını dijital platforma taşıyan Sanko Enerji Grubu yöneticileri ise dijitalleşmeyi eğitimle buluşturan bir çalışmaya imza atmaktan dolayı duydukları memnuniyeti ifade etti.

Faaliyet gösterdiği bölgelere katkı sağlayacak sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiren Sanko Enerji Grubu geçen yıl Manisa Salihli'de ve bu öğretim yılında Adana İmamoğlu'nda bir okula robotik kodlama sınıfı yaptırmıştı.

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