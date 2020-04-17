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SANKO Holding “Yarın Olacak” filmi ile “biz de buradayız” diyor

GAZİANTEP HABERLERİ  | 17.04.2020 11:05 | Son Güncelleme

SANKO Holding, korona virus (Covid-19) salgını sebebiyle bugünlerde en çok morale ve desteğe ihtiyacı olan topluma yeni yayınladığı reklam filmiyle sesleniyor.Filmde Sanko Holding, “yarın olacak” diyor.

SANKO Holding “Yarın Olacak” filmi ile “biz de buradayız” diyor

SANKO Holding, korona virus (Covid-19) salgını sebebiyle bugünlerde en çok morale ve desteğe ihtiyacı olan topluma yeni yayınladığı reklam filmiyle sesleniyor.
Filmde Sanko Holding, “yarın olacak” diyor. “Korkmaz umut inşa edenler, bilirler hep yarın olacak” diyerek karamsarlığa kapılmadan geleceğe umutla bakma çağrısında bulunuyor. Gaziantep’te doğup Türkiye’ye ve dünyaya açılan, 116 yıldır durmadan çalışarak 14 bin kişilik büyük bir aileye dönüşen Sanko Holding, daha önce de olduğu gibi bu zor günlerde yine milletinin yanında olduğunu vurgulayarak, “biliyoruz oradasın, sen de bil ki biz de buradayız”, “unutma daha nice yarınlar olacak” diyor. Filme https://we.tl/t-arYRP35mTj linkinden ulaşılabiliyor.
SANKO Holding’den tam destek
SANKO Holding birlik ve beraberliğe en fazla ihtiyaç duyulan bu dönemde, korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadelede üzerine düşeni yerine getirmeye devam etmektedir. SANKO Holding, Korona virüs salgınının Türkiye’de görüldüğü ilk günler itibariyle bu zorlu süreci atlatmada topluma destek için şimdiye dek 22 milyon TL kaynak ayırdı.
SANKO Holding, 14.000’den fazla çalışanına (taşeron ve stajyerler dahil) 1000’er TL nakdi yardım ve gıda desteği sağlamıştı. Müşterilerine de bu süreçte destek olmak amacıyla 31 Mart 2020 tarihine kadar SANKO şirketlerinden yapılan tüm satışların vadelerini, ‘vade farkı ilave edilmeksizin 60 gün erteledi. Ayrıca, müşterilerin mevcut borçlarının tamamına da ilave 60 gün vade tanıdı.
Gaziantep Valiliği’nin başlattığı “Gönül Seferberliği” kampanyasına, 21 bin koli gıda yardımı ve bunu takiben Gaziantep’in İslahiye, Nizip, Nurdağı, Araban, Yavuzeli, Karkamış ve Oğuzeli ilçelerine 9 bin koli, SANKO Holding’in Türkiye genelinde işletmelerinin bulunduğu il ve ilçelere Valilik ve Kaymakamlıklar aracılığıyla yaklaşık 30 bin koli olmak üzere toplam 60 bin koli gıda yardımı gerçekleştirdi.
Her zaman ülkesinin yarınları için çalışmayı ilke edinmiş bir grup olarak topluma desteklerini esirgemeyen SANKO Holding, bu zor günleri el ele vererek atlatmanın önemine inanıyor.

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