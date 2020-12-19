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SANKO Holding'den yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı:

GAZİANTEP HABERLERİ  | 19.12.2020 13:15 | Son Güncelleme

"Çıkan yangında yaşamını yitiren hastalarımızı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz"

GAZİANTEP (AA) - SANKO Holding, bünyelerindeki SANKO Üniversitesi Özel Sani Konukoğlu Hastanesi'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangında hayatını kaybeden 9 kişi için taziye mesajı yayımladı.

Holdingin sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, sabah saatlerinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan ve oksijen sisteminin etkilenmesi sonucu çıkan yangında tedavi gören 9 hastanın hayatını kaybettiği hatırlatıldı.

Yangına ilk müdahalenin hastane personeli tarafından yapıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hastane personeli ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin hızlı çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınmıştır. Çıkan yangında yaşamını yitiren hastalarımızı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Vefat eden vatandaşlarımıza yüce Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun."

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