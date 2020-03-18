YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. SANKO Okulları eğitime online devam ediyor

SANKO Okulları eğitime online devam ediyor

GAZİANTEP HABERLERİ  | 18.03.2020 17:04 | Son Güncelleme

Türkiye’de de korona virüs (Covid-19) vakası görülmesi sonrasında alınan tedbirler kapsamında eğitime ara verilmesinin ardından SANKO Okulları, online eğitime başladı.SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, Milli Eğitim Bakanlığı’nın aldığı tedbirler kapsamında eğitime ara vermesinin ardından, 16 Mart tarihinden itibaren online eğitime başladıklarını söyledi.Bu süreçte öğrencilerinin yanında olduklarını kaydeden Asyalı, online eğitime ilişkin şu bilgileri paylaştı:“16 Mart haftası öncelikle sınav gurubumuz olan 8, 11 ve 12’inci sınıf öğrencilerimizin online eğitimlerine başladık.

Türkiye’de de korona virüs (Covid-19) vakası görülmesi sonrasında alınan tedbirler kapsamında eğitime ara verilmesinin ardından SANKO Okulları, online eğitime başladı.
SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, Milli Eğitim Bakanlığı’nın aldığı tedbirler kapsamında eğitime ara vermesinin ardından, 16 Mart tarihinden itibaren online eğitime başladıklarını söyledi.
Bu süreçte öğrencilerinin yanında olduklarını kaydeden Asyalı, online eğitime ilişkin şu bilgileri paylaştı:
“16 Mart haftası öncelikle sınav gurubumuz olan 8, 11 ve 12’inci sınıf öğrencilerimizin online eğitimlerine başladık. Öğretmenlerimizin günlük ders programı kapsamında gerçekleştirdikleri online dersler yüksek öğrenci katılımıyla işlenmektedir. Öğrencilerimizin yayınları tekrar izlemeleri için de alt yapımızı hazırladık ve günlük ders linklerini öğrencilerimize iletiyoruz”
Asyalı, 8’inci ve 12’inci sınıf öğrencilerine günlük PDR (Psikolojik danışmanlık ve rehberlik) yayınlarıyla da destek verdiklerinin belirterek, “23 Mart haftasında ise ilkokul 1’inci sınıftan 12’inci sınıfa kadar tüm sınıf kademelerinde online derslere başlayacağız. Bu süreçte öğrenciler öğretmenleriyle eğitime kesintisiz devam edecekler” ifadelerine yer yerdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs (Covid-19) hakkında bilinen yanlışlar ve doğruları Koronavirüs (Covid-19) hakkında bilinen yanlışlar ve doğruları
Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

20 yıldır kendi yetiştirdiği fidanları satıyor

20 yıldır kendi yetiştirdiği fidanları satıyor

Kayserispor’da asistler Bernard Mensah’tan

Kayserispor’da asistler Bernard Mensah’tan

Şerit değiştirmek isteyen motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı

Şerit değiştirmek isteyen motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı

Korona virüsünün 7 psikolojik etkisine dikkat

Korona virüsünün 7 psikolojik etkisine dikkat

Otomobil refüjdeki ağaçları yerinden söktü

Otomobil refüjdeki ağaçları yerinden söktü

JAK Timleri bir ayda 38 vatandaşın yardımına koştu

JAK Timleri bir ayda 38 vatandaşın yardımına koştu

Gaziantep Namaz Vakitleri 18 Mart Çarşamba

İmsak
05:10
Sabah
06:30
Öğle
12:44
İkindi
16:08
Akşam
18:47
Yatsı
20:02

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler18 Mart Çarşamba

Eda Eczanesi
Sehitkamil
Elit Eczanesi
Sehitkamil
Hakverdi Eczanesi
Sehitkamil
Karşıyaka Sibel Eczanesi
Sehitkamil
Kerim Eczanesi
Sehitkamil
Pazar Eczanesi
Sehitkamil
Beyza Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Komşusunu taciz edip altınlarını çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Komşusunu taciz edip altınlarını çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Gaziantep aranan 98 şahıs yakalandı

Gaziantep aranan 98 şahıs yakalandı

Pienn’e yılın yenilikçi tasarım ödülü

Pienn’e yılın yenilikçi tasarım ödülü

Gaziantep FK, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

Gaziantep FK, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.