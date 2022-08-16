YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. SANKO Okulları'nın YKS başarısı

SANKO Okulları'nın YKS başarısı

16.08.2022 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SANKO Okulları'nın YKS başarısı

GAZİNATEP (AA) - SANKO Okulları 2022 Mezunları, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla başarılarını taçlandırdı.

SANKO Holding'den yapılan açıklamaya göre, SANKO Okulları 2022 mezunu 82 öğrenci, Türkiye'deki üniversitelerdeki farklı bölümleri kazanarak başarı elde etti.

2022 mezunlarından, 5 öğrenci Boğaziçi Üniversitesi'ne, 1 öğrenci İstanbul Teknik Üniversitesi'ne, 2 öğrenci İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne, 2 öğrenci İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne, 1 öğrenci Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne, 1 öğrenci Yıldız Teknik Üniversitesi'ne, 1 öğrenci Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne, 1'i yüzde 100 burslu olmak üzere 5 öğrenci Koç Üniversitesi'ne, 4 öğrenci Sabancı Üniversitesi'ne ve 2 öğrenci de Bilkent Üniversitesi'ne yerleşme başarısı gösterdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, 2022 mezunlarının planlı ve güçlü akademik çalışmalar sonucunda Türkiye'nin prestijli üniversitelerine yerleştiğini belirtti.

Vakıf üniversitelerine yerleşen öğrencilerinin, yüzde 100 ile yüzde 25 arasında değişen oranlarda kazandıkları burslarla önemli bir başarıya imza attıklarını kaydeden Asyalı, "Öğrencilerimizin başarıları ile gurur duyuyoruz. Bu büyük başarı için özveriyle çalışan yöneticilerimize, öğretmenlerimize ve bize güvenen velilerimize teşekkür ediyor, 2022 mezunlarımıza yeni yaşamlarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gaziantep FK, Onurhan Babuscu'yu transfer ettiGaziantep FK, Onurhan Babuscu'yu transfer etti
Malmö-Demir Grup Sivasspor maçının bilet fiyatları belirlendiMalmö-Demir Grup Sivasspor maçının bilet fiyatları belirlendi
Türkiye genelinde eş zamanlı "çök-kapan-tutun" tatbikatı yapılacakTürkiye genelinde eş zamanlı "çök-kapan-tutun" tatbikatı yapılacak
Anahtar Kelimeler:
başarı yks

Gaziantep Namaz Vakitleri 16 Ağustos Salı

İmsak
04:12
Sabah
05:41
Öğle
12:40
İkindi
16:24
Akşam
19:29
Yatsı
20:52
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Aldırış etmediler! Denizin ortasında cinsel ilişkiye girdiler

Aldırış etmediler! Denizin ortasında cinsel ilişkiye girdiler

Sizi sıkan şeylerden kurtulmak için yeteneklerini kullan

Sizi sıkan şeylerden kurtulmak için yeteneklerini kullan

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Yarı çıplak bir şekilde arabanın üzerinde uyudu

Yarı çıplak bir şekilde arabanın üzerinde uyudu

Dekoltesine kimse anlam veremedi! Sınırları zorladı

Dekoltesine kimse anlam veremedi! Sınırları zorladı

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.