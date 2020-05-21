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SANKO Park anneler günü şiir yarışması sonuçlandı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 21.05.2020 16:15 | Son Güncelleme

Gaziantep’in yaşam alanı Sanko Park Alışveriş Merkezi’nin, Anneler Günü dolayısıyla düzenlediği ve korana virüs (Covid 19) salgınına karşı alınan önlemler nedeniyle online olarak gerçekleştirdiği şiir yarışmasının sonuçları açıklandı.Katılımcılar, “Anne” teması ile yazdıkları şiirleri ve şiir yazarken çektikleri videoları sosyal medya platformu Instagram üzerinden, @sankoparkgaziantep sayfasına direkt mesaj olarak göndererek yarışmaya katıldı.

SANKO Park anneler günü şiir yarışması sonuçlandı

Gaziantep’in yaşam alanı Sanko Park Alışveriş Merkezi’nin, Anneler Günü dolayısıyla düzenlediği ve korana virüs (Covid 19) salgınına karşı alınan önlemler nedeniyle online olarak gerçekleştirdiği şiir yarışmasının sonuçları açıklandı.
Katılımcılar, “Anne” teması ile yazdıkları şiirleri ve şiir yazarken çektikleri videoları sosyal medya platformu Instagram üzerinden, @sankoparkgaziantep sayfasına direkt mesaj olarak göndererek yarışmaya katıldı. Özel Sanko Okulları Ana Dil Bölüm Başkanı Esin Alpdoğan, Türkçe Öğretmeni Funda Gül ve Türkçe Öğretmeni Çiğdem Özatıcı’ dan oluşan jüri, 5-12 yaş grubundaki çocukların yazdığı toplam 106 şiiri değerlendirdi. Jürinin değerlendirmesi sonucu, Sude Çay’ın birinci, Ferit Doğan’ın ikinci, Mira Budak’ın üçüncü olduğu, Zeynep Sude Saçlı’nın ise mansiyon ödülüne değer görüldüğü açıklandı.
Yarışmanın birinci ve ikincisine pırlanta kolye, üçüncüsüne altın kolye, mansiyon ödülünü kazanana ise pırlanta nazar boncuklu bileklik armağan takdim edilecek.

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