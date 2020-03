SANKO Sanat Galerisi’ndeki sergi

Ankaralı ressam Nevin Keskin Dalyan’ın, Sanko Sanat Galerisi’nde 28 Şubat’ta açtığı “Kadın” temalı kolaj çalışmalarından oluşan 4’üncü kişisel sergisi, 20 Mart’a kadar gezilebilecek.

Eserlerini tuval üzerine kolaj ve akrilik karışık tekniğiyle yaptığını ve eserlerinin ana temasının güçlü kadınlar olduğunu belirten Dalyan, “Resimlerimde, her türlü zorluğun üstesinden gelebilen kadınları estetik ve zarif bir dille tasvir ediyorum” dedi.

“Kendime özgü stilimle figürlerimde fizik kurallarına aykırı duruşlar, abartı, deformasyon, renk, çizgi, leke, kompozisyon, doku gibi faktörleri kullanarak çağdaş resim anlayışını tuvalime aktarıyorum” diyen Dalyan, eserlerinde kadınları resmederken, kompozisyonlarını somut ögelerden uzak durarak soyut bir dille resmettiğini söyledi.

Arka planda kompoze ettiği soyut lekelerle izleyicilere; portreler, figürler veya kompozisyonlar keşfederek, hayal güçlerini kullanmaya teşvik ettiğini vurgulayan Dalyan, şöyle devam etti:

“Kadınlar güçlü zaten. Onları mağdur görmek istemiyorum. Ancak dünyanın her yerinde mağdur kadınlar da bulunuyor. Güçlü kadınları resmediyorum. Portrelerimdeki kadınlar ‘benim de hakkım’ diyen kadınlardır. Bütün tekniklerle resim çalışmaları yapıyorum. Kolaj çalışmaları çok sevdiğim için kolajla devam ediyorum. Kolaj çalışmalarımda boyanın yanı sıra, kağıt, inşaat kumu, limon filesi gibi değişik materyaller de kullanıyorum. Resim yapmak benim için olmazsa olmamızdır. Yemek gibi, su içmek gibi bir şey. Resimlerimde kadınların mağdur yanlarını değil, yüksekte olmalarını amaçladım”

Nevin Keskin Dalyan’ın Sanko Sanat Galerisi’nde açtığı ve 32 eserinin yer aldığı sergi, 20 Mart’a kadar her gün 10.00- 22.00 saatleri arasında gezilebilecek.

Nevin Keskin Dalyan

Resim eğitimine 1980 yılında Eşref Üren’in atölyesinde başlayan Dalyan, daha sonra, Ankara Devlet Güzel Sanatlar Galerisi’nde Osman Zeki Oral’dan desen dersleri aldı, Sabri Akça Atölyesi’nde beş yıl boyunca modern ve çağdaş resim anlayışını kendi stiliyle eserlerine yansıttı.

Kültür Bakanlığı 71’inci Devlet Resim ve Heykel Yarışması 2012’de ‘Kadın Dayanışması’ isimli kolaj eseri sergileme, Çayyolu Rotary Kulübü, 2018 Resim Yarışmasında ise 2’incilik ödülü alan Dalyan, birçok defa ABD, New York Artexpo Çağdaş Sanat Fuarı, New Jersey The Paterson Müzesi Sanat Sergisi, Yunanistan, Rodos Türk Sanatçıları Sanat Fuarı, Yunanistan, Türk-Yunan Ortak Sergisi, Fransa, Paris Carrousel du Louvre 2017 Sanat Fuarı, İspanya, Barselona Arjantin Mozaik ve Kültürü Sergisi 2017 ve Ankara, ArtAnkara 2016, 2017, 2018, 2019 Sanat Fuarı’na davet edildi ve eserleri sergilendi.

Mustafa Kemal Atatürk adli eseri, Orada Duruverseydi Zaman / Kemal müzikal belgeselinin tanıtımında kullanılan Dalyan, 2015 Kültür Bakanlığı Ankara Resim Heykel Müzesi ve 2019 Mira Koldaş ArtGallery’de kişisel sergi açtı, çok sayıda yurtiçi ve yurtdışı karma sergiye katıldı.