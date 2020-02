SANKO Sanat galerisi’ndeki sergi ilgi görüyor

Ressam Dr. Öğretim Üyesi Nuran Say’ın Sanko Sanat Galerisi’nde 7 Şubat’ta açtığı “Kam, Kadın, Dokuma Üçlemesi” temalı 16’ncı kişisel resim sergisi 28 Şubat’a kadar gezilebilecek.

Ankara’daki atölyesinde sanat çalışmalarını sürdüren Dr. Say, yurt içi ve yurt dışında Florida, Venedik, Paris, Tiran ve Ürdün’de çok sayıda karma resim sergisine katıldığını anımsatarak, “Türk kadını olarak kendi kadın atalarımı resmedip gençlere tanıtmayı görev biliyorum” dedi. Resim sanatını, içinde doğduğu kültürün değerlerini dünyaya, kendi toplumuna ve gençlere aktarmak için bir araç olarak gördüğünü anlatan Dr. Say, “Bu nedenle farklı bir teknik kullanıyorum. Önce ülkemin kadınlarını yağlı boya, sulu boya ve kara kalem olarak resmediyorum. Sonra onların ürettikleri dokumalarla ya da ata inançlarıyla bütünleştiriyorum” şeklinde konuştu.

Kadın ataların ürettiği kirkitli dokumaların (halı, kilim, cicim, zili, susma) tek başına yaşam biçimi ve sanat eseri olduğuna vurgu yapan Dr. Say, “Daha bilinçli ve gelişmiş toplumlar için anne-baba ile eğitimcilere büyük görev düşmektedir. Geçmişi bilmeyen toplumlar, gününü yaşayamaz, geleceğini oluşturamaz. Bu nedenle geleceğimiz olan gençlerimize geçmişimizi gerek sanat gerekse tarih yoluyla doğru anlatmayı görev bilmeliyiz” ifadelerini kullandı. Dr. Say, “Ben bir Türk kadınıyım bundan onur ve gurur duyuyorum. Kendi kadın atalarımı resmedip gençlere tanıtmayı görev biliyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Nuran Say’ın 25 eserinin yer aldığı sergi, Sanko Sanat Galerisinde, 28 Şubat’a kadar her gün 10.00 - 22.00 saatleri arasında gezilebilecek.