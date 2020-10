SANKO Üniversitesi öğrenci oryantasyon programı

SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenci Oryantasyon Programı online olarak gerçekleştirildi.

Programın açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı, “Sizler büyük Türkiye’nin aydınlık gençleri, eğitim almak, kişisel gelişimizi tamamlamak ve insanlığa hizmet etmenin inceliklerini öğrenmek amacıyla üniversitemize hoş geldiniz” dedi.

Üniversite eğitimine kadar öğrenilen bilgilerin üniversite öncesi hayat için olduğunu belirten Prof. Dr. Dağlı, “Bundan sonraki eğitiminiz ise hayatınızın geri kalanını şekillendirmek içindir. Üniversite ve meslek seçimi hayatınızı ve kişiliğinize yön veren önemli bir dönüm noktasıdır” şeklinde konuştu.

Sağlıkla ilgili mesleklerin odağında insan bulunduğunu ve insana dair yapılan her meslekte empati, sabır, hoşgörü ve etik değerlerin temel olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Dağlı, “Yaşadığımız pandemi döneminde tüm sağlık çalışanlarına ama özellikle hekimlerimize ve hemşirelerimize hepimizin gönül borcu olduğunu bir kez daha hatırlatmak isterim” ifadelerini kullandı.

“Bu yolda ilerlerken bir hedefinizin olması ve o hedefe doğru karar, inanç ve azimle yürümeniz başarınızın altın anahtarıdır. O anahtar sayesinde sevdiğiniz ve istediğiniz mesleği yapacak ve büyük başarılara imza atacaksınız” diyen Prof. Dr. Dağlı, şunları kaydetti:

“Alanında başarılı insanlar, iş yaşamınız için hedef belirlemede sizlere örnek olsun. Onların öyküleri, kendi öykülerinizi yazmanız için sizlere yol göstersin. Sürekli gelişmek ve değişimlere uyum sağlamak zorundasınız. Okumaktan, sormaktan, araştırmaktan ve etik sınırlarınızdan taviz vermeden çözüm üretmenin yollarını aramaktan çekinmeyin.”

Destekleri için SANKO Ailesine ve Mütevelli Heyete şükranlarını sunan Prof. Dr. Dağlı, sözlerini şöyle tamamladı:

“İlk mezunlarımızı üç yıl önce Sağlık Bilimleri Fakültemizden verdik. Bu büyük gururu bizlere yaşatan ilk mezunlarımıza, onların izinden giden tüm mezunlarımıza ve emeği geçen tüm hocalarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Bugüne kadar güzel ve başarılı işler yaptık ve sizlerle yapmaya devam edeceğiz. Hepinize hoş geldiniz diyor ve başarılar diliyorum.”

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu ise “Sevgili öğrencilerimiz, pandemi süreci nedeniyle ne yazık ki sizlerle yüz yüze gelemedik. Ancak sağlığımız her şeyden daha önemli ve bu nedenle de geçici bir süre birbirimize uzak kalmamız gerekiyor” ifadelerine yer verdi.

Fakültenin, 2013 yılında kurulduğunu ve ilk öğrencilerini 2014-2015 öğretim yılında alarak eğitime başladığını anımsatan Prof. Dr. Pasinlioğlu, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik ile Beslenme ve Diyetetik Bölümlerinden oluşan fakültede ilk mezunları 2018 yılında verdiklerini, bu yıl üçüncü mezunları vermenin gururunu yaşadıklarını bildirdi.

Prof. Dr. Pasinlioğlu, fakültenin yeni kayıt dahil 600 öğrencisi bulunduğunu, bölümlerde her biri alanında uzman ve yetkin öğretim elemanları ile nitelikli eğitim verdiklerine dikkat çekti.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nevin Ergun, “Temelinde insanı sevmek, tanımak ve anlamak için eğitim ve beceri kazanacağınız mesleğimiz, size Fizyoterapist unvanını kazandıracak” dedi.

Prof. Dr. Ergun, şöyle devam etti:

“Fizyoterapist; hastalık ve engel durumlarından kaynaklanan ağrı ve fonksiyonel yetersizliklerle ilgili gerekli özel ölçme ve değerlendirmeleri yapan ve bu değerlendirme sonuçlarından yola çıkarak yaşam kalitesini arttırmak için uygun fizyoterapi ve rehabilitasyon programını planlayarak uygulayan profesyonel sağlık personelidir.

Fizyoterapistlik mesleğinin farklı özelleşme alanlarında sağlıklı ve hasta olarak size yönlendirilen; yeni doğan, çocuk, erişkin, yaşlı, engelli, sporcu olan toplumun tüm fertlerinin tedavi ve rehabilitasyonunu gerçekleştirebilir toplum sağlığını korumak için gerekli yaklaşımlarda bulunabilirsiniz.

Fizyoterapist olmak için çıktığınız bu yolda çok çalışacaksınız, SANKO Üniversitesi farkı ile paylaşacağımız son derece zevkli, heyecanlı, dinamik, bilimsel ve çağdaş bir eğitim için buradasınız. Sevgiyle ve saygıyla, sizlerin her zaman yanınızda olarak destek vereceğimize söz veriyoruz. Aramıza katıldığınız için sevinçli ve gururluyuz.”

Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Efsun Karabudak da alanında uzmanlaşmış, yeterli, genç ve dinamik bir kadro ile eğitim-öğretim faaliyetleri sunduklarını ifade etti.

Temel çabalarının, mesleki, bilimsel ve evrensel etik değerleri benimseyen, bilim ve teknoloji alanındaki mesleki gelişmeleri yaşam boyu takip eden ve uygulayan, alanında yeterli donanıma sahip ve multidsipliner çalışabilen, bireyin ve toplumun sağlığını koruyan, iyileştiren “diyetisyenler” yetiştirmek olduğunun altını çizen Prof. Dr. Karabudak, özetle şu bilgileri paylaştı:

“Bölümümüz temel bilimler ve sağlık bilimleri alanlarında eğitim vermektedir. Mesleki eğitim kapsamında beslenme ilkeleri, toplum beslenmesi, toplu beslenme sistemlerinde beslenme, ana-çocuk beslenmesi, çocuk ve yetişkin hastalıklarında diyet tedavisi, beslenme eğitimi ve özel durumlarda beslenme gibi alanlarda uygulamalı eğitim vermekteyiz.

Üniversite bünyesinde bulunan beceri laboratuvarlarında mesleki becerilerinizi geliştirme olanağınız bulunmaktadır. SANKO Üniversitesi ve hastanesinde farklı alanlarda uygulamalı eğitim olanakları sunuluyor. Sizleri aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz. Yeni eğitim-öğretim döneminiz hayırlı olsun. Covid-19 sürecinde de öğretim kalitemizden ödün vermeden sizlerle el birliği ile öğretim faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. SANKO ailesine hoş geldiniz.”

Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nimet Ovayolu, bölümde iki profesör, üç doktor öğretim üyesi, iki öğretim görevlisi, bir uzman ve iki araştırma görevlisi tarafından eğitim verildiğini, üniversitenin diğer birimlerinden de birçok ders için destek alındığını söyledi.

Bölüme yeni kayıt yaptıran her öğrenciye bir danışman atandığını ve öğrenci mezun oluncaya kadar aynı danışmanın öğrenciye rehberlik yaptığını, bölüm başkanının da öğrenciye her konuda yardımcı olduğunu ifade etti.

Hemşirelik bölümü eğitiminin dört yıl, eğitim dilinin Türkçe olduğunu belirten Ptof. Dr. Ovayolu, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“İlk yıl temel bilimlere ilişkin dersler verildiği için klinik uygulama yapılmamaktadır. İkinci yıl ilk dönemde, Hemşirelik Esasları dersi ile klinik uygulama başlamaktadır. Diğer yıllarda da alan derslerine uygun olarak ilgili birimlerde uygulama eğitimleri gerçekleşmektedir.

Üniversitemizde öğrencilerimizin uygulama eğitimleri ağırlıklı olarak SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde verilmektedir. Ayrıca öğrencilerimiz klinik uygulamalara çıkmadan önce son derece donanımlı mesleki beceri laboratuvarında mesleki becerilerini geliştirme imkanı bulmaktadır.

Öğrencilerimiz ‘Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ kapsamında almaları gereken toplam AKTS sayısı, sınavlar, uygulamalar, derslere devam durumu, mezuniyet koşulları, lisansüstü eğitim ve çalışma alanları hakkında da bilgilendirilmiştir.”

Öğrenci İşleri Müdürü Naim Mert Öcal, müdürlüğün işleyişi hakkında bilgiler vererek, öğrencilere ihtiyaç duydukları durumlarda yardımcı olmaya çalıştıklarını anlattı.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğr. Gör. Halil İbrahim Ergen, online teorik eğitimlerin verileceği ve toplantıların yapılacağı teams programının öğrenciler tarafından nasıl kullanılacağına dair bilgiler paylaştı.

Sosyal Kurumsal Hizmetler Müdürü Begüm Tekin, müdürlüğün faaliyet alanlarından bahsederek, ders dışı zamanların planlanması ve yapılacak organizasyonların öğrencilerle birlikte yürütüldüğünü ve saha çalışmalarına ağırlık verdiklerini iletti.

Tekin, “24 öğrenci kulübümüz mevcut. Kulüp etkinliklerimizin dışında bahar şenliği düzenliyoruz ve çeşitli projelerde öğrencilerimize destek sağlıyoruz” dedi.

Gözde Kıratlı

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi Uzm. Klinik Psikoloğu Gözde Kıratlı Üniversite hayatı kişinin kendisini sadece akademik olarak değil, sosyal ve kişisel olarak da geliştirdiği bir dönem olduğunu söyledi.

“Dört yıl hepiniz için uzun bir süre gibi görünse de göz açıp kapayıncaya kadar geçer. Bu yıllarınızı mümkün olduğunca akademik, kişisel ve sosyal olarak verimli geçirmeye çalışın” diyen Kıratlı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Üniversite not sistemiyle, devamsızlık hakkıyla, ders anlatım tarzlarıyla ve araştırma ödevleriyle, stajlarla ve süpervizyon gibi farklı eğitim-öğretim metotlarıyla liseden farklıdır. Üniversite hayatı aynı zamanda, değişen yaşam düzeniyle birlikte kazanılan özerkliğe uyum sağlama sürecidir. Aileden ayrı yaşayanların günlük hayatını sürdürebilmek için bazı yaşam becerilerini kazanması gerekebilir. Örneğin; yurtta ya da ailesinden ayrı evde kalacak öğrenciler ilk kez çamaşır yıkamak, ütü yapmak, yemek pişirmek gibi sorumlulukları üstlenebilirler. Aileden uzakta üniversite okumak bireyin gelişimi için oldukça faydalı olabilmektedir.

Adaptasyon sürecinin kaygı, üzüntü gibi duyguları içinde barındıran karmaşık duyguları içermesi normaldir. Her yeni gelişim dönemi içinde güzellikler barındırsa da eskiden olanlarla vedalaşmanın yası tutulur. Farklı olanla yaşamayı bir fırsat olarak değerlendirmek ve geçmişte yaşamak yerine ana odaklanarak keyfini çıkarmaya çalışmak uyum süreci için faydalı olabilir. Kendinize biraz zaman tanımalısınız. Kendinizi yalnız, üzüntülü ya da kaygılı hissettiğimizde bize en iyi gelecek ise sosyal destektir. Kültürel çeşitliliğin olduğu üniversite ortamlarında bir başkasının baş etme yöntemlerini öğrenmek, duygularımızı paylaşmak, onlarla sosyal etkinliklere katılmak farklı bakış açıları kazandırabilir.

İyi bir adaptasyon süreci yeniliklere açık öğrenmek için içsel motivasyon geliştirme, iyi bir zaman yönetimine sahip olma, finansal kaynakları dengeli kullanma, derslere katılım sağlama gibi bileşenleri içerir. Sosyal izolasyon ve yeni tanımaya başladığınız çevrede kendinize yeni ve zor hedefler koymak, derslere düzenli katılım sağlamamak, üniversiteye adaptasyonu zorlaştıran en önemli etkenlerdendir.”

Tanıtım Ofisi Sorumlusu Sema Tavşancıl, üniversitenin web sayfası ve sosyal medya hesapları ile ilgili olarak bilgilendirme yaptı.

Program tanıtım filminin izlenmesiyle son buldu.