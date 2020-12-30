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SANKON üyelerine Nijer’den yatırım daveti

İSTANBUL HABERLERİ  | 30.12.2020 17:12 | Son Güncelleme

Nijer Devleti Ankara Büyükelçiliği heyeti, ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirmek amacıyla SANKON üyesi iş adamlarını yatırım için ülkelerine davet etti.Nijer Devleti Ankara Büyükelçiliği Birinci Müsteşarı Mounkaila Yacouba, Türkiye ve Nijer Devleti arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla SANKON genel merkezini ziyaret etti.

Nijer Devleti Ankara Büyükelçiliği heyeti, ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirmek amacıyla SANKON üyesi iş adamlarını yatırım için ülkelerine davet etti.
Nijer Devleti Ankara Büyükelçiliği Birinci Müsteşarı Mounkaila Yacouba, Türkiye ve Nijer Devleti arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla SANKON genel merkezini ziyaret etti. Ziyarette iki ülke arasındaki ilişkilerin üst düzeyde olduğunu söyleyen Yacouba, ilişkinin daha da güçlenmesi için SANKON kuruluşu ile iş birliği yapmaya hazır olduklarını söyledi. Mounkaila Yacouba ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla SANKON’da hazır bulunan iş insanlarını Nijer Devleti’nde yatırım yapmaya davet etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu ise, “SANKON yönetim kurulu olarak Türkiye ile Nijer arasında ki ilişkilerimize çok önem veriyoruz ilişkilerimizi güçlenmesi için girişimlerde bulunmaya hazırız. SANKON Yönetim kurulu olarak Türkiye ile Nijer Devleti arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere katkı sağlamak amacıyla Nijer Devleti Ankara Büyükelçiliği ile var olan işbirliğimizi geliştirmeye hazırız” dedi.

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