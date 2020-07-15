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SANKON ve GESKON’dan 15 Temmuz mesajı

İSTANBUL HABERLERİ  | 15.07.2020 13:09 | Son Güncelleme

Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkan Yardımcısı Elif Erol, 15 Temmuz hain darbe girişimi ile ilgili mesaj yayınladı.SANKON Genel Başkan Yardımcısı Elif Erol yaptığı yazılı açıklamada, “Devletin içine sızmış bir grup terörist yapılanmanın girişimiydi.

Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkan Yardımcısı Elif Erol, 15 Temmuz hain darbe girişimi ile ilgili mesaj yayınladı.
SANKON Genel Başkan Yardımcısı Elif Erol yaptığı yazılı açıklamada, “Devletin içine sızmış bir grup terörist yapılanmanın girişimiydi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla o gece bir diriliş destanı yazıldı. Milletin önünde hiçbir gücün duramayacağını tüm dünyaya gösterdik. Bu ülkede darbelerin bir kez daha gerçekleşemeyeceğini tüm şer odakları öğrenmiş oldu. Türkiye çok güçlü bir devlettir. Bu millet çok güçlü bir millettir. Hayatını kaybeden aziz şehitlerimizin hatıralarının önünde saygıyla eğiliyoruz” dedi.

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