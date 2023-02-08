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Şanlıurfa, Adana ve Hatay'daki depremzedelerin bazıları Antalya'ya getirildi

08.02.2023 08:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tahsis edilen ücretsiz uçaklarla Antalya'ya gelen depremzedelerin bazıları gözyaşlarına hakim olamadı

Şanlıurfa, Adana ve Hatay'daki depremzedelerin bazıları Antalya'ya getirildi

Kahramanmaraş merkezli, 10 ilin etkilendiği 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Şanlıurfa, Adana ve Hatay'daki depremzedelerin bir kısmı, Antalya'ya geldi.

Şanlıurfa ve Adana'dan kalkan iki uçakla Antalya Havalimanı'na gelen depremzedeler, burada yakınları tarafından karşılandı.

Yakınlarına sarılan bazı depremzedelerin gözyaşlarına hakim olamadıkları görüldü.

Yeni doğum yapan kızına yardımcı olmak için Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine gittiğini belirten Medine Güler (70), deprem anında bir apartmanın 12'nci katındaki dairede olduklarını söyledi.

Depremde evlerinin yıkılmadığını ancak zarar gördüğünü ifade eden Güler, sonrasında açık alandaki otomobilde kaldıklarını anlattı.

Güler, depremzedeler için ücretsiz uçak tahsis edilmesiyle kızı ve 5 günlük torunuyla Antalya'ya geldiklerini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
deprem antalya

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