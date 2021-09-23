Şanlıurfa Adliyesi önündeki kavgada 5 kişi yaralandı

Şanlıurfa Adliyesi önünde çıkan kavgada, biri güvenlik görevlisi 5 kişi yaralandı.

Adliyedeki tazminat davası çıkışında taraflar arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü.

Kavgada 4 kişi ile olaya müdahale etmeye çalışan güvenlik görevlisi yaralandı.

Yaralılar, çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, adliye önünde güvenlik önlemi aldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz