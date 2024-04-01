Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, Yeniden Refah Partisi adayı Mehmet Kasım Gülpınar kazandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığını Yeniden Refah Partisi adayı Mehmet Kasım Gülpınar kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Mehmet Kasım Gülpınar 338 bin 190, AK Parti adayı Zeynel Abidin Beyazgül 293 bin 867 oy aldı. (Açılan sandık oranı: yüzde 97,52 )

GÜLPINAR'IN ÖZ GEÇMİŞİ

Mehmet Kasım Gülpınar, 1969'da Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde doğdu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitiren Gülpınar, öğretmenlik, muhabirlik ve danışmanlık yaptı.

24. dönemde AK Parti'den Şanlıurfa milletvekili seçilen Gülpınar, TBMM'de çeşitli görevlerde bulundu. Gülpınar, 25. 26. ve 27. dönemlerde de AK Parti'den TBMM'deki görevlerine devam etti.

İyi düzeyde Fransızca, İngilizce, Kürtçe, Arapça ve Farsça bilen Gülpınar, evli ve 3 çocuk babasıdır.





