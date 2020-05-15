Şanlıurfa'da iftar yemekleri taş fırınlarda lezzetleniyor

Hazreti İbrahim'in yaşadığı yer olarak rivayet edilen ve "Halil İbrahim sofrası ve bereketi" ile özdeşleşen Şanlıurfa, damak tadını önemseyenlerin hem gözüne hem de midesine hitap ediyor. Kentte etli, bol salçalı, acılı ve baharatlı yemekler mutfak kültürünün temelini oluştururken, birbirinden lezzetli yemekler neredeyse her sokakta bulunan taş fırınlarda pişiriliyor.

Yemekleri ve zengin mutfağıyla ramazan ayının dolu dolu yaşandığı Şanlıurfa'da, iftar saatine doğru tepsi kebabı, lahmacun, dolma, patlıcan, biber, pilav, güveç, çeşitli tepsi yemekleri, kek ve böreğe kadar birçok lezzet taş fırınlarda ücretsiz pişirildikten sonra evlere getiriliyor.

URFA MUTFAĞININ VAZGEÇİLMEZLERİ: LAHMACUN VE TEPSİ KEBABI

Haliliye ilçesine bağlı Devteşti Mahallesi'nde fırın işletmecisi İbrahim Halil Durmuş yaptığı açılamada, yemekleri iftara yetiştirebilmek için yoğun bir çaba harcadıklarını söyledi.

Fırında pişirilen yemek sayısının ramazan ayında daha çok arttığını ifade eden Durmuş, şöyle konuştu:

"Fırında pişirilen tepsi yemekleri kent mutfağımızın vazgeçilmezleri arasındadır. 12 ay boyunca fırında yemek pişirilir ancak özellikle ramazan ayında daha yoğun oluyor. Bizler de elimizden geldiği kadar vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yoğunluğu önlemek adına yemekleri iftardan 2-3 saat öncesinde getirmelerini istiyoruz aksi halde kabul etmiyoruz. Vatandaşlarımız belirlenen saatlere uyarsa bir sorun yaşamıyoruz. Yemekleri en güzel şekilde pişirmeye gayret ediyoruz. Koronavirüs dolayısıyla da hijyen kurallarına dikkat ediyoruz, maske ve sosyal mesafeye uymaya çalışıyoruz."