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Şanlıurfa'da iftar yemekleri taş fırınlarda lezzetleniyor

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
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Yemek kültürüyle Türkiye'nin öne çıkan kentlerinden Şanlıurfa'da, özellikle ramazan ayında tepsi yemeklerinden dolmaya, lahmacundan böreğe kadar birçok lezzet, mahallelerdeki taş fırınlarda ücretsiz olarak pişirildikten sonra iftar sofralarını süslüyor.

Hazreti İbrahim'in yaşadığı yer olarak rivayet edilen ve "Halil İbrahim sofrası ve bereketi" ile özdeşleşen Şanlıurfa, damak tadını önemseyenlerin hem gözüne hem de midesine hitap ediyor. Kentte etli, bol salçalı, acılı ve baharatlı yemekler mutfak kültürünün temelini oluştururken, birbirinden lezzetli yemekler neredeyse her sokakta bulunan taş fırınlarda pişiriliyor.

Yemekleri ve zengin mutfağıyla ramazan ayının dolu dolu yaşandığı Şanlıurfa'da, iftar saatine doğru tepsi kebabı, lahmacun, dolma, patlıcan, biber, pilav, güveç, çeşitli tepsi yemekleri, kek ve böreğe kadar birçok lezzet taş fırınlarda ücretsiz pişirildikten sonra evlere getiriliyor.

URFA MUTFAĞININ VAZGEÇİLMEZLERİ: LAHMACUN VE TEPSİ KEBABI

Haliliye ilçesine bağlı Devteşti Mahallesi'nde fırın işletmecisi İbrahim Halil Durmuş yaptığı açılamada, yemekleri iftara yetiştirebilmek için yoğun bir çaba harcadıklarını söyledi.

Fırında pişirilen yemek sayısının ramazan ayında daha çok arttığını ifade eden Durmuş, şöyle konuştu:

"Fırında pişirilen tepsi yemekleri kent mutfağımızın vazgeçilmezleri arasındadır. 12 ay boyunca fırında yemek pişirilir ancak özellikle ramazan ayında daha yoğun oluyor. Bizler de elimizden geldiği kadar vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yoğunluğu önlemek adına yemekleri iftardan 2-3 saat öncesinde getirmelerini istiyoruz aksi halde kabul etmiyoruz. Vatandaşlarımız belirlenen saatlere uyarsa bir sorun yaşamıyoruz. Yemekleri en güzel şekilde pişirmeye gayret ediyoruz. Koronavirüs dolayısıyla da hijyen kurallarına dikkat ediyoruz, maske ve sosyal mesafeye uymaya çalışıyoruz."

Fırıncı Mahmut Şimşek ise Şanlıurfa'da özellikle yaz mevsimi ve ramazan ayında tepsi yemeklerinin daha da yoğunlaştığını ifade etti.

Ramazan olması ve hava sıcaklarının artmaya başlamasının işlerini biraz daha zorlaştırdığını ifade eden Şimşek, şunları söyledi:

"Müşterilerimizin ramazan ayında fırıncılara biraz daha anlayış göstermesini bekliyoruz. Çünkü yoğunluk çok oluyor ve bazen yetiştirmekte zorlanıyoruz. Saat 15.00 ile 17.30 arası tepsi alabiliyoruz bunun dışında yemek kabul etmiyoruz çünkü yetişmiyor. Günlük yaklaşık 100 tepsi yemeği pişiriyoruz, bunun için yemeklerin erken getirilmesi gerekiyor. Herkes yemeğinin iyi pişmesini ve sıcak olmasını istiyor bizler de iftar saatine kadar yemekleri pişirip müşterilerimizi memnun etmeye çalışıyoruz."

'EVDEKİ FIRINLARDA PİŞİRİLEN YEMEKLER AYNI LEZZETİ VERMİYOR'

Müşterilerden İshak Yapıcıer de fırıncıların tepsi yemeklerini pişirerek vatandaşlar için çok güzel bir hizmet verdiklerini anlattı. Ramazan ayı olması ve sıcakların da artmasıyla özellikle ocakta çalışanların işinin daha zorlaştığını ancak buna rağmen işlerini en iyi şekilde yapmaya çalıştıklarını ifade eden Yapıcıer, şöyle dedi:

"Tepsi yemekleri, lahmacun ve patlıcan ile biberlerin fırınlarda pişirilmesi yemek kültürümüzün bir parçası. Tepsi yemeklerine alıştığımız için çok seviyoruz. Yılın her mevsimi tepsi yemeği yapılıyor ama ramazan ayında bu sayı biraz daha artıyor. Evdeki fırınlarda pişirdiğimiz yemekler taş fırınlarda pişirdiğimiz yemeklerin lezzetini vermiyor. Evde deniyoruz fırıncılara zahmet vermeyelim diye olmuyor bundan dolayı taş fırınları tercih ediyoruz. Fırıncılarımız da sağ olsunlar yemeklerin iyi pişmesi için özen gösteriyorlar."

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