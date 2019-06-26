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Şanlıurfa’da termometreler 58 dereceyi gösterdi

sesamos sesamos
HABER  | 26.06.2019 16:53 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde termometreler 58 derece ile yılın en yüksek göstergesini gördü. Vatandaşlar kavurucu sıcaklıkta evlerinden çıkamayınca cadde ve sokaklar boş kaldı, belediye havuzları çocukların akınına uğradı.

Yılın yeni sıcaklık rekoru Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinden geldi. Kentte termometreler 58 derece ile yılın en yüksek göstergesini gördü.

CADDE VE SOKAKLAR BOŞ KALDI

Kavurucu sıcaklıkta vatandaşlar evlerinden çıkamayınca cadde ve sokaklar da boş kaldı.

Sıcak havadan bunalan çocuklar belediyenin ücretsiz havuzlarına akın etti.

METEOROLOJİ'DEN 'GÜNEŞ ÇARPMASI' UYARISI

Öte yandan, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, yüksek sıcaklıklar doğrultusunda oluşması muhtemel güneş çarpmasına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa sıcaklık rekoru

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
o termometre bozuk.. oyle sicaklik olurmu ya
kendin gel ölç kaç derece olduğunu anlarsın
58 NEDİR AMA ŞU VAR İZMİR DE 40 OLSUN NEMDEN DOLAYI 60 I BULUYOR
batman 51 derece ise urfa gayet normal
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