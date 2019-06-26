Şanlıurfa’da termometreler 58 dereceyi gösterdi

Yılın yeni sıcaklık rekoru Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinden geldi. Kentte termometreler 58 derece ile yılın en yüksek göstergesini gördü.
CADDE VE SOKAKLAR BOŞ KALDI
Kavurucu sıcaklıkta vatandaşlar evlerinden çıkamayınca cadde ve sokaklar da boş kaldı.
Sıcak havadan bunalan çocuklar belediyenin ücretsiz havuzlarına akın etti.
METEOROLOJİ'DEN 'GÜNEŞ ÇARPMASI' UYARISI
Öte yandan, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, yüksek sıcaklıklar doğrultusunda oluşması muhtemel güneş çarpmasına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.
(İHA)
Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin sayısı açıklandı!
Ebeveynlere uyarı: 16 yaşından küçük erkek çocukları...
Gizli kameralı, bombalı fuhuş çetesine baskın!
Türkiye’nin gizli kalmış güzelliği! Akın ettiler…
Buraya giden ayrılamıyor! Büyüleyen güzellik
70 yaşında gibi hissediyordu! Onu bir de şimdi görün
Okuyucu Yorumları 10 yorum