Şanlıurfa-Diyarbakır yolunda kar nedeniyle ulaşım aksıyor

Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunun Siverek ilçesi kesiminde etkili olan kar, ulaşımda aksamalara neden oluyor.
Sabah saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı nedeniyle Şanlıurfa-Diyarbakır yolunda ulaşımda kısa süreli aksaklıklar yaşandı.
Kar nedeniyle kapanan yol, Karayolları ve Viranşehir Belediyesi ekiplerince ulaşıma açılarak, yolda kalan araçlar kurtarıldı. Ekiplerin yol açma ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.
Öte yandan, Karacadağ Kayak Merkezi'nde kar kalınlığının yer yer 50 santimetreyi bulduğu öğrenildi.
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