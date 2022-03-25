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Şanlıurfa-Diyarbakır yolunda kar nedeniyle ulaşım aksıyor

25.03.2022 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa-Diyarbakır yolunda kar nedeniyle ulaşım aksıyor

Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunun Siverek ilçesi kesiminde etkili olan kar, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Sabah saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı nedeniyle Şanlıurfa-Diyarbakır yolunda ulaşımda kısa süreli aksaklıklar yaşandı.

Kar nedeniyle kapanan yol, Karayolları ve Viranşehir Belediyesi ekiplerince ulaşıma açılarak, yolda kalan araçlar kurtarıldı. Ekiplerin yol açma ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan, Karacadağ Kayak Merkezi'nde kar kalınlığının yer yer 50 santimetreyi bulduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Diyarbakır Şanlıurfa Viranşehir

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 25 Mart Cuma

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Sabah
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Öğle
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