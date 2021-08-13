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Şanlıurfa Hipodromu'nda çıkan yangın söndürüldü

13.08.2021 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa Hipodromu'nda çıkan yangın söndürüldü

Şanlıurfa Hipodromu'nda atların bulunduğu ahırda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye ilçesinde bulunan Şanlıurfa Hipodromu'ndaki bir ahırda henüz tespit edilemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanı gören görevliler, ahırda bulunan 24 atı tahliye etti.

Kısa sürede hipodromu ve çevresini saran dumanlar, zaman zaman içerideki görevlilere ve atlara zor anlar yaşattı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını yaklaşık bir saatlik müdahalenin ardından kontrol altına aldı.

Bölgede itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması sürüyor.

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