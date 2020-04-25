Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Gaziantep'te Kovid-19 önlemleri

Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Şanlıurfa Valiliği bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek grupları, ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam ediyor. Gruplar, ramazanın ilk gününde 960 ailenin kapısını çalarak taleplerini karşıladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde sıkı izolasyon tedbirleri sayesinde şu ana kadar Kovid-19 vakasına rastlanmadı.

Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Tel Abyad'daki Şarkiye İlkokulu tüm ihtiyaçları tamamlanarak karantina misafirhanesi olarak düzenlendi.

Ayrıca Tel Abyad ve Rasulayn'da, TMO, AFAD, Türk Kızılay, İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından temin edilen 5 bin 500 maske, 50 ton un, 100 koli gofret, 100 yatak, 50 gıda kolisi, çocuk bezi, çocuk maması, 700 battaniye, 20 halı, 150 okul çantası ve kırtasiye malzemesi ile 400 paket ekmek dağıtıldı.