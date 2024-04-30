Şanlıurfa merkezli terör operasyonu: 13 gözaltı

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün yurt içi ve yurt dışındaki faaliyetlerinin tespiti, deşifre edilmesi ve örgüt üyelerinin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Terör örgütü adına örgütsel faaliyet yürüttükleri, sözde terör örgütüne silah ve mühimmat sağladıkları ve terör örgütü adına kuryelik yaptıkları belirlenen 11’i yabancı uyruklu 15 şüphelinin yakalanmasına yönelik Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şanlıurfa, Hatay, Mersin, İstanbul ve Bursa’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüpheli H.A., E.E., M.O., M.Ç., A.C., A.A., A.E.A.A., S.O., H.A., İ.E., H.A., H.E. ve H.K. gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışma sürüyor.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 3 uzun namlulu silah, 1 tabanca, 1 av tüfeği, 271 fişek, 3 uzun namlulu silah şarjörü, 1 tabanca şarjörü, 1 el telsizi ve 30 dijital materyal ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.





