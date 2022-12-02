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Şanlıurfa okullar bölgesine üst geçit

02.12.2022 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde yaya can güvenliğinin sağlanması amacıyla okullar bölgesinde üst geçit çalışması başlattı.

Üst geçitlerin tamamlanmasıyla hem trafik akışı hem de yaya can güvenliğinin sağlanması hedefliyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, araç sürücüleri ve yaya can güvenliğinin sağlanması amacıyla Akabe Mahallesi ile Buhara Mahallesi’ni birbirine bağlayan Gaziantep yolundaki okullar bölgesinde üst geçit çalışması başlattı.

Kent trafiğinin rahatlatılması amacıyla yeni bulvarlar ve yeni yolları Şanlıurfalıların hizmetine sunan Büyükşehir Belediyesi, yaya can güvenliğinin sağlanması, vatandaşların karşıdan karşıya sorunsuz ve güvenli bir şekilde ulaşmalarını sağlamak amacıyla modern üst geçit çalışmalarına başladı.

Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı ekipleri, Buhara mahallesindeki okullara güvenli ulaşımın sağlanması amacıyla üst geçit için ilk kepçeyi vurdu. Büyükşehir Belediyesi vatandaşlardan gelen talep ve önerileri değerlendirerek kentin farklı noktalarında yaya trafiğinin en yoğun olduğu bölgede modern, kent estetiğine uygun üst geçitler inşa etmek için kazı çalışması başlattı.

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