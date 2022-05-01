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Şanlıurfa OSB'deki iplik fabrikasında yangın çıktı

01.05.2022 16:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa OSB'deki iplik fabrikasında yangın çıktı

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) iplik fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Merkez Eyyübiye ilçesindeki OSB'de bulunan iplik fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Fabrikadaki işçilerin tahliye edildiği öğrenildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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