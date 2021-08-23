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Şanlıurfa Ticaret Borsası

23.08.2021 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 8,60 liradan işlem gördü

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 8,60 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Kırmızı kabuklu mercimekKg8,608,60NohutKg8,348,35BuğdayKg2,863,06MısırKg1,332,00

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Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler23 Ağustos Pazartesi

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Haliliye
Koreli Eczanesi
Haliliye
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Haliliye
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