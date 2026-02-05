Nar tanelerinden bikiniyle poz verdi! Kylie Jenner sınırları zorladı

Dünyaca ünlü fenomen ve güzellik imparatoriçesi Kylie Jenner, son çekimiyle yine gündem olmayı başardı. Cesur tarzıyla sık sık adından söz ettiren Jenner, bu kez nar tanelerinden yapılan bikini üstü ve transparan nude body ile kamera karşısına geçti. Ortaya çıkan kareler sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

28 yaşındaki Keeping Up With The Kardashians yıldızı, iddialı pozlarında yalnızca nar taneleriyle hazırlanmış sütyen benzeri tasarımı sergilemekle kalmadı, çekim sırasında nar yiyerek konsepti daha da çarpıcı hale getirdi.

Jenner’ın bu dikkat çekici çekimi, aynı zamanda Kylie Cosmetics’in en çok satan ürünlerinden biri olan lip butter’ın yeni nar aromalı versiyonunun tanıtımı için hazırlandı.

Güzelliği ve fit görünümüyle beğeni toplayan Kylie Jenner, markasına ait ürünü ön plana çıkarırken, milyarder statüsüne ulaşan kozmetik markasının tanıtımında yine cesur bir pazarlama dili kullandı.