Beşiktaş tarihinin en pahalı 2. imzası! Emmanuel Agbadou için özel uçak kalktı, bonservisi dudak uçuklattı!

Kara Kartal savunmaya "duvar" örüyor! Başkan Serdal Adalı'nın talimatıyla İngiltere seferi başladı. Beşiktaş, Wolves'un Fildişili stoperi Emmanuel Agbadou ile her konuda anlaştı. 18+2 milyon Euro bonservis bedeliyle tarihe geçen transfer için özel uçak havalandı!

Emre Şen
FİL Fildişi Sahili
Yaş: 29 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Wolverhampton
Beşiktaş, ara transfer döneminde bombayı patlattı. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın ısrarla kadrosunda görmek istediği stoper takviyesi, İngiltere Premier Lig'den rekor bir bedelle gerçekleşiyor. Siyah-Beyazlılar, Wolverhampton forması giyen Emmanuel Agbadou transferinde mutlu sona ulaştı.

ANLAŞMA TAMAM: 4.5 YILLIK İMZA

Beşiktaş yönetimi, hem İngiliz kulübü Wolves hem de Fildişi Sahilli oyuncuyla her konuda el sıkıştı. Başkan Serdal Adalı'nın talimatıyla oyuncuyu İstanbul'a getirmek için İngiltere'ye özel uçak gönderildi. Agbadou'nun Beşiktaş ile 4.5 yıllık sözleşme imzalayacağı ve senelik 3 milyon Euro kazanacağı öğrenildi.

SABAHA KARŞI 7'DE İSTANBUL'DA!

Beşiktaş'ın yeni transferi Emmanuel Agbadou, sabah saatlerinde 07.00 civarında İstanbul'da olacak ve takıma katılacak.

TARİHİN EN PAHALI 2. TRANSFERİ

Bu transfer, maliyetiyle de Beşiktaş tarihine geçti. Siyah-Beyazlılar, Agbadou için kasasından tam 18+2 milyon Euro bonservis bedeli çıkaracak. Bu rakam, 30 milyon Euro'luk Orkun Kökçü transferinin ardından Beşiktaş tarihinin en yüksek bonservis ödenen ikinci transferi olarak kayıtlara geçecek.

SERGEN YALÇIN ÇOK İSTEDİ

Savunma hattını güçlendirmek isteyen Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda bitirilen transferde sona gelindi. Bu sezon Wolves formasıyla Premier Lig temposunda 17 maça çıkan ve 2 asistlik katkı sağlayan tecrübeli stoper, toplam 1284 dakika sahada kaldı. Agbadou'nun İstanbul'a gelir gelmez takıma katılması bekleniyor.

Anahtar Kelimeler:
beşiktaş transfer haberleri Emmanuel Agbadou
