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Şanlıurfa Ticaret Borsası

27.08.2021 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Preseli pamuğun kilogramı 16,75-20,25 liradan işlem gördü

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 16,75 ila 20,25 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg2,563,35ArpaKg1,001,50NohutKg2,302,40Preseli pamukKg16,7520,25

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