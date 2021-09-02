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Şanlıurfa Ticaret Borsası

02.09.2021 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Preseli pamuğun kilogramı 17 ila 21,20 liradan işlem gördü

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 17 ila 21,20 lira arasından satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)
En yüksek (TL)Kırmızı kabuklu mercimekKg9,65
10,00NohutKg5,00
8,50BuğdayKg3,13
3,35Preseli pamukKg17,00
21,20İthal susamKg11,73
11,91

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