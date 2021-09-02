Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 17 ila 21,20 lira arasından satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)Kırmızı kabuklu mercimekKg9,65

10,00NohutKg5,00

8,50BuğdayKg3,13

3,35Preseli pamukKg17,00

21,20İthal susamKg11,73

11,91



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