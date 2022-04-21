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Şanlıurfa Ticaret Borsası

21.04.2022 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütlü pamuğun kilogramı 17,50-18 liradan işlem gördü

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kütlü pamuğun kilogramı 17,50 ila 18 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)
En yüksek (TL)ArpaKg5,00
5,00BuğdayKg2,85
6,23MısırKg3,73
5,70Kütlü pamukKg17,50
18,00Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg42,00
42,00Yağlık çiğitKg3,90
3,90

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