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Şanlıurfa Ticaret Borsası

16.08.2022 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 55 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)
En yüksek (TL)Kırmızı kabuklu mercimekKg11,15
13,07Dana karkasKg82,00
92,75BuğdayKg6,00
8,77Preseli pamukKg51,00
55,00

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Şanlıurfa ürün

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 16 Ağustos Salı

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Sabah
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Öğle
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İkindi
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