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Şanlıurfa Ticaret Borsası

23.08.2022 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 48,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)
En yüksek (TL)Kırmızı kabuklu mercimekKg14,25
14,25BuğdayKg5,50
8,24MısırKg5,50
5,50Preseli pamukKg48,50
48,50

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Şanlıurfa ürün

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 23 Ağustos Salı

İmsak
04:14
Sabah
05:41
Öğle
12:33
İkindi
16:15
Akşam
19:15
Yatsı
20:35
Şanlıurfa ECZANELER
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