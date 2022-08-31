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Şanlıurfa Ticaret Borsası

31.08.2022 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 14,41 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)
En yüksek (TL)Kırmızı kabuklu mercimekKg9,00
14,41ArpaKg4,50
4,50BuğdayKg5,75
8,24MısırKg5,70
5,70

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Şanlıurfa ürün

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 31 Ağustos Çarşamba

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