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Şanlıurfa Ticaret Borsası

01.09.2022 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 53,43 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)
En yüksek (TL)Kırmızı kabuklu mercimekKg13,45
13,45NohutKg18,50
18,50BuğdayKg6,80
8,57MısırKg5,50
5,50SamanKg1,40
1,45Preseli pamukKg53,43
53,43

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Şanlıurfa ürün

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