Reynmen, Emirhan Çakal ve Barış Murat Yağcı'nın test sonuçları belli oldu

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında düzenlenen operasyonda Barış Murat Yağcı, Emirhan Çakal ve Reynmen gözaltına alınmıştı. Ünlü isimler ifade ve test işlemleri sonucu serbest kalmıştı. Reynmen, Çakal ve Yağcı'nın test sonuçları belli oldu.

Recep Demircan

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında çok sayıda isim geçtiğimiz gün gözaltına alınmıştı. Birçok isim ifade ve test işlemleri sonucu serbest bırakılmıştı.

BARIŞ MURAT YAĞCI'NIN NEGATİF

Savcılık tarafından ifadesi alınan Barış Murat Yağcı’nın test sonuçları negatif çıktı.

REYNMEN'İN TESTİ POZİTİF

Reynmen adını kullanan Yusuf Aktaş’ın saçından alınan örnekle test sonucu (esrar+kokain) pozitif çıktı.

EMİRHAN ÇAKAL POZİTİF

Çakal adını kullanan Emirhan Çakal’ın uyuşturucu testi (esrar+kokain) pozitif çıktı.

AHMET CAN DÜNDAR POZİTİF

Youtuber Ahmet Can Dündar’ın uyuşturucu testi (esrar) pozitif çıktı.

